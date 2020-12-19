برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى "مدير مكتب الرئيس التنفيذي" ؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.
وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، إدارة الأعمال، علم المعلومات)، أو التخصصات ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.
وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا.