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برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1394
برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى "مدير مكتب الرئيس التنفيذي" ؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، إدارة الأعمال، علم المعلومات)، أو التخصصات ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

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أحدث التعليقات

ابو علي
وش تتوقع من لاعب رمى شعار بلدة ادارة النصر تخاف منه والله النصر فيه لعيبه صغار فنانين واحسن من حمدلله والمغربي يبي له صفعه قوية عشان يعرف انه في السعودية مو في المغرب اما الغنام والله انه رخمه واثبت انه ان الرخمة اطيب منه
صالح الرقيب
حملة ممنهجة لتشويه صورة الأخوان وكم تزوج الهالك / عبدالانقليز آل تعوس؟ وكم تزوج الهالك / تعوس ابن عبدالانقليز؟
abdul
وكما يقول المثل القديم : اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده . بس مامقدار " تناول كميات كبيرة؟ " ملعقة طعام مثلا؟ ملعقتين؟ وضح أبن أفصح.
abdul
"...معلنًا أنه سيبادر إلى تنظيم استفتاء عام بشأن زواج المثليين في محاولة لإلغاء القانون الجديد." خرج القط من الحقيبة ، تُو لَيتْ .
ابو ياسر..
رحمك الله يا سعد بن جدلان................... لو تدري وش سار بعد شعرك من اشعار كارثية........

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