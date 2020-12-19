وزيرة تنشر أسعار لقاحات كورونا " السرية " عن طريق الخطأ

وكالات (صدى):
في الوقت الذي التزمت فيه المفوضية الأوروبية السرية بشأن الإفصاح عن أسعار اللقاحات ضد كوفيد -19 نشرت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون الميزانية وحماية المستهلك " إيفا دي بليكر "، قائمة بأسعار اللقاحات عن طريق الخطأ.
وبحسب القائمة التي أوردتها الوزيرة، فإن الاتحاد الأوروبي ينفق ما بين 1.78 يورو ونحو 14.71 يورو للجرعة الواحدة من أنواع عدة من اللقاحات التي أنتجتها شركات عدّة.
ووفقا للتسريبات، فإن اللقاحات سيتم بيعها بالأسعار التالية:
لقاح أسترازينيكا-أكسفورد: 1.78 يورو للجرعة
جونسون آند جونسون: 8.50 دولارا أمريكيا حوالى 6.95 يورو للجرعة
لقاح "سانوفي" و"جي أس كي": 7.56 يورو
لقاح فايزر-بيونتيك: 12 يورو
لقاح كيورفا: 10 يورو
لقاح موديرنا: نحو 14.71 يورو