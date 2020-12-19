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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 28 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مدبدبه ومشخلعه وكذابه ..
مساعد
لي سنتين مقدم على "المساعدة المقطوعة" وكم مره رحت لهم بشارع الضباب و يكون الرد بقول تحت الاجراء !!!
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك سمو الامير .. .. ننتظر البقيه ..
ابو عمار
طيب كيف ممكن نعرف الشركات المرخصه والغير مرخصه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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