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" عقارات الدولة " تعلن موعد استقبال طلبات التملك
منذ ساعة
1957
الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات.
وأوضحت الأمانة أن غدًا الأحد، موعد استقبال الطلبات وذلك عبر منصة " إحكام " .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مدبدبه ومشخلعه وكذابه ..
مساعد
لي سنتين مقدم على "المساعدة المقطوعة" وكم مره رحت لهم بشارع الضباب و يكون الرد بقول تحت الاجراء !!!
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك سمو الامير .. .. ننتظر البقيه ..
ابو عمار
طيب كيف ممكن نعرف الشركات المرخصه والغير مرخصه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
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