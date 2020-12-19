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" ابي ما أتّقي شرّ الّذي غطّاه إحساني " ..قصيدة جديدة لعبد الرحمن بن مساعد

Time منذ دقيقتين
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" ابي ما أتّقي شرّ الّذي غطّاه إحساني " ..قصيدة جديدة لعبد الرحمن بن مساعد

الرياض (صدى):
نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، السبت، أبيات من قصيدة جديدة سيعلن عنها قريبًا.

وقال ابن مساعد: " خمسة أبيات من قصيدة جديدة أنشرها متى أكملتها ان شاء الله " .

وفيما يلي الأبيات الأولى التي نشرها الأمير ابن مساعد:

أبي شاطي بحر والموج فيه يبدد احزاني

وابي أحزان تتبدد وما تستوطن سنيني

وابي ما أتّقي شرّ الّذي غطّاه إحساني

وابي أصحاب ما تغدر وأعدا ما تصافيني

وابي صحّة على قدر الألم لامن تبلّاني

وابي أغنى غنا يطغي وانا أغصبْه يهديني

وابي ما ارد أي سائل كذوب او صادق يعاني

وابي أعطي وابي ربّي ألوف اضعاف يعطيني

وابي من هو خذا منّي يقول فْداخله :ماني

مصدّق قلت أبي حاجة أنا ما قلت يغنيني!

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أحدث التعليقات

نبيل
لا تعطون المصرييييين مجال وتتسامحون معهم بعد كذا والله لا تكثر مشاكلهم مثل ماهو حاصل منهم في الكويت . اما اسوري معرفو من زمان ومعروفه طريقة علاجة
abdul
" صنعة الله جميل باستثناء الأنف " هل هذه هي الرسالة يالدكتورة خلود ؟
سي
ذا انفلات قذر وللي تطلع كذا تستاهل
فهد
خلاص القحيب سار لهم صوت لعنة الله على من جابك يابنت الشوارع
فبصل
هههههههههه الحقيقه مؤلمه

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