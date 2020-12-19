21 زيجة للسويركي داعم الإخوان " طلق إحداهن بعد 5 ساعات"

القاهرة (صدى):
تكشفت تفاصيل جديدة عن حياة رجل الأعمال المصري سيد رجب السويركي، والذي تم ضبطه مؤخرا على خلفية اتهامة بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.
وكشفت مصادر أن السويركي تزوج أكثر من 21 مرة، وتبين أن الزيجة الأولى لسيد السويركي، كانت لفتاة لم تكمل السن القانونية في مصر.
فيما تبين أنه جرى تطليق الزوجة الثانية بعد زواج دام 18 يوما فقط، بينما تزوج الثالثة بعد أقل من شهرين من طلاق الزوجة الثانية ولم تستمر اكثر من 11 يومًا فقط.
ولم تستمر الزيجة الرابعة سوى 5 ساعات فقط، كما تبين أنه تزوج من شقيقة إحدى زوجاته والتي أنجب منها طفلين من قبل وقام بطلاقها، وكان على ذمته وقتها زوجتان أمهات لأولاده وعددهم 14.
الجدير بالذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على سيد رجب السويركي، بتهمة تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها.
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