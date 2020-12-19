الأعداد السابقة للصحيفة

21 زيجة للسويركي داعم الإخوان " طلق إحداهن بعد 5 ساعات"

Time منذ ساعة
Views 1670
21 زيجة للسويركي داعم الإخوان " طلق إحداهن بعد 5 ساعات"

القاهرة (صدى):
تكشفت تفاصيل جديدة عن حياة رجل الأعمال المصري سيد رجب السويركي، والذي تم ضبطه مؤخرا على خلفية اتهامة بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت مصادر أن السويركي تزوج أكثر من 21 مرة، وتبين أن الزيجة الأولى لسيد السويركي، كانت لفتاة لم تكمل السن القانونية في مصر.

فيما تبين أنه جرى تطليق الزوجة الثانية بعد زواج دام 18 يوما فقط، بينما تزوج الثالثة بعد أقل من شهرين من طلاق الزوجة الثانية ولم تستمر اكثر من 11 يومًا فقط.

ولم تستمر الزيجة الرابعة سوى 5 ساعات فقط، كما تبين أنه تزوج من شقيقة إحدى زوجاته والتي أنجب منها طفلين من قبل وقام بطلاقها، وكان على ذمته وقتها زوجتان أمهات لأولاده وعددهم 14.

الجدير بالذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على سيد رجب السويركي، بتهمة تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها.

اقرأ أيضًا:

سجل حافل للسويركي داعم الإخوان: " جمع بين 5 زوجات وهتك عرض فتاة "

Time واتساب

أحدث التعليقات

نبيل
لا تعطون المصرييييين مجال وتتسامحون معهم بعد كذا والله لا تكثر مشاكلهم مثل ماهو حاصل منهم في الكويت . اما اسوري معرفو من زمان ومعروفه طريقة علاجة
abdul
" صنعة الله جميل باستثناء الأنف " هل هذه هي الرسالة يالدكتورة خلود ؟
سي
ذا انفلات قذر وللي تطلع كذا تستاهل
فهد
خلاص القحيب سار لهم صوت لعنة الله على من جابك يابنت الشوارع
فبصل
هههههههههه الحقيقه مؤلمه

أخر الأخبار

" ابي ما أتّقي شرّ الّذي غطّاه إحساني " ..قصيدة جديدة لعبد الرحمن بن مساعد
" ابي ما أتّقي شرّ الّذي غطّاه إحساني " ..قصيدة جديدة لعبد الرحمن بن مساعد
Time منذ دقيقة Views 1047
دولة تصادق على قانون " الزواج للجميع "
دولة تصادق على قانون " الزواج للجميع "
Time منذ 6 دقائق Views 80
" الملالي " يعتزم إعدام 5 أشخاص بتهمة معارضة النظام
" الملالي " يعتزم إعدام 5 أشخاص بتهمة معارضة النظام
Time منذ 35 دقيقة Views 1335
تعليق زوجة الفنان المصري " عدوية " على إجراءه عملية إخصاء
تعليق زوجة الفنان المصري " عدوية " على إجراءه عملية إخصاء
Time منذ 52 دقيقة Views 456
21 زيجة للسويركي داعم الإخوان " طلق إحداهن بعد 5 ساعات"
21 زيجة للسويركي داعم الإخوان " طلق إحداهن بعد 5 ساعات"
Time منذ ساعة Views 1670
زوجان يجبران طفلهما على تدخين الحشيش
زوجان يجبران طفلهما على تدخين الحشيش
Time منذ ساعة Views 395
"باهبري" يكشف الآثار الجانبية للقاح وعلاقته بشلل الوجه
"باهبري" يكشف الآثار الجانبية للقاح وعلاقته بشلل الوجه
Time منذ ساعتين Views 2479
اجتماع بريطاني طارئ بسبب سلالة من كورونا أكثر ضراوة
اجتماع بريطاني طارئ بسبب سلالة من كورونا أكثر ضراوة
Time منذ 3 ساعات Views 2028
بالفيديو..فنان تونسي بملابس نسائية في مهرجان قرطاج
بالفيديو..فنان تونسي بملابس نسائية في مهرجان قرطاج
Time منذ 3 ساعات Views 913
خالد الشعلان : قرارات لجنة الانضباط عند البعض مضحكة
خالد الشعلان : قرارات لجنة الانضباط عند البعض مضحكة
Time منذ 3 ساعات Views 487