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وكيل وزارة الصحة: عدم أخذ اللقاح يعني استمرار الجائحة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1544
وكيل وزارة الصحة: عدم أخذ اللقاح يعني استمرار الجائحة

الرياض (صدى):
أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا اختياري وليس إلزاميا.

وأوضح جوخدار أن عدم أخذ الناس للقاح يعني استمرار الجائحة، وأنالمرضى المصابين بالأعراض الخطيرة ستظل أعدادهم كبيرة وكذلك سيستمر تسجيل الوفيات.

وشدد على أن كل اللقاحات المعتمدة ثبت أنها آمنة ولا تؤثر على صحة الإنسان، لافتًا إلى أن 300 ألف شخص سجلوا لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" خلال 72 ساعة فقط منذ بداية التسجيل.

وأشار إلى أنه أخذ اللقاح ولم تظهر عليه أية أعراض سوى الأعراض الطبيعية المصاحبة لأي تطعيم.

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أحدث التعليقات

سيف
هذي اخرتها وظيفة خادمه ممتازه!!؟؟ لايجون بكره يصيحون نتعرض للتحرش ويزعجونا قبلتي في الوظيفه تحملي مشاكلها وانتي ساكته
ربيعان الربيعان
الاهلي صرف عليه اموال حلال من رجاله ودعم المنتخب بلاعبيه ولاغبيه منتشرين في اغلب الانديه اما الاتحاد ايام البلوي صرف فلوس حرام على النادي واضر بالمنافسه الشريفه وحقق بطولات بالمنشطات والفلوس الحرام وبعدها كل رئيس جديد يسرق فلوس النادي ويغادره بدون بطولات بل يتركه مديون وينافس على الهروب من الهبوط خدم اغبياء
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. تهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. اعوذ باالله من هالاشكال الودره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح .. .. تكفون احرقوا الحوثيين الظلمه في ديارهم ، احرقوهم كباراً وصغاراً واحرقوا الارض اللي تقلّهم .. كفايه مدارات وتوخي الحذر وتجنب المدنيين ، مافيهم مدنيين كلهم متسلحين ويتربصون بنا الدواير .. امطروهم باالصواريخ والقنابل الحارقه بلا رحمه ..

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