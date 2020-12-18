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بالفيديو.. توافد المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. توافد المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا

الرياض (صدى):
حرص عدد من المواطنين والمقيمين على التوافد إلى مركز التطعيم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي بدأ التطعيم به للفئة المسموح لها .

وقال عدد من المواطنين أن تلقي اللقاح لا يستغرق 25 دقيقة، مبينين أن إجراءات الحصول على اللقاح كانت بسيطة وحسب موعد مسبق.

وأثنى مقيم مصري، يُدعى حامد سرور، بالجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال مكافحة الجائحة، والتي كانت مثمرة، ثم الآن في التطعيم، مؤكدًا أنه لا يعاني من أعراض جانبية حتى الآن.

يجدر الإشارة إلى أن التوافد لا يزال مستمرا على مركز التطعيم الموجود في أرض المعارض بالرياض، والذي يضم أكثر من 500 عيادة وموقع انتظار، في ظل تدفق الراغبين في تلقي اللقاح.

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
مسفر الغامدي الدوسري لما وراء الشبك
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
عدو الخونة
من عز لعز ومن سموا لسمو يابلادي وسلمت الايادي يا توفيق هذا الانجاز ولا نامت اعين الخونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يكون باالعون ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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