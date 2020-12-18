تطور جديد يكشف وجهة بوجبا المقبلة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، بات قريب من مغادرة صفوف نادي مانشستر يونايتد، نحو يوفنتوس، ما يمثل صدمة لدى ريال مدريد.
وأوضحت صحيفة كورييه ديلا سيرا الإيطالية، أن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا شوهد في مدينة تورينو، حيث مقر نادي يوفنتوس، ما يربط بين تواجده وبين إمكانية انتقاله قريبًا إلى السيدة العجوز.
يذكر أن بوجبا يبرز اسمه على طاولة ريال مدريد ويوفنتوس، منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن اللاعب أعرب بنفسه عن رغبته في ارتداء قميص عملاق إسبانيا، وما يسهل مهمة العملاقين، أن اللاعب بات من المؤكد مغادرته ملعب أولد ترافورد، الفترة المقبلة.