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تطور جديد يكشف وجهة بوجبا المقبلة

Time منذ 5 دقائق
Views 1148
تطور جديد يكشف وجهة بوجبا المقبلة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، بات قريب من مغادرة صفوف نادي مانشستر يونايتد، نحو يوفنتوس، ما يمثل صدمة لدى ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة كورييه ديلا سيرا الإيطالية، أن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا شوهد في مدينة تورينو، حيث مقر نادي يوفنتوس، ما يربط بين تواجده وبين إمكانية انتقاله قريبًا إلى السيدة العجوز.

يذكر أن بوجبا يبرز اسمه على طاولة ريال مدريد ويوفنتوس، منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن اللاعب أعرب بنفسه عن رغبته في ارتداء قميص عملاق إسبانيا، وما يسهل مهمة العملاقين، أن اللاعب بات من المؤكد مغادرته ملعب أولد ترافورد، الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وافق شن طبقة
لا يهمونك انا مجنونك
هذا خاين للأمة المفروض مو بالرصاص بمدفع او تجوي فية مربوط بصاروخ
ع. س. ع
انت يا كبير الكذابين وش صار على احتجاجكم كل يوم وأنت مطلعا خشتك وتقول هناك ثغرة هناك ثغرة هيا وين هي الثغرة يا فغرة والله ما عندك الا البربرة والتدليس اقول وين تتابع نهائي آسيا في البيت والا في الديوانية يا هطف
ع. س. ع
نستمتع بمشاهدة النهائي بدون ضجيج وصياح 😜😜
زائر
الحمير اليفه وتخدم اصحابها فيها الصبر والجلد

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