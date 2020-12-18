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بالفيديو.. استشاري يوضح آثار اللقاح الجانبية لمن لديهم حساسية من البيض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. استشاري يوضح آثار اللقاح الجانبية لمن لديهم حساسية من البيض

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمد المعمري آثار لقاح فيروس كورونا الجانبية لمن لديهم حساسية "البيض".

وأوضح المعمري إن ظهور حساسية البيض كأحد الآثار الجانبية للقاحات ليس بالأمر الجديد، مبينا أنها ظهرت من قبل كأحد الآثار الجانبية للقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية.

وأكد الاستشاري أن البيئة التي يوضع بها اللقاح يكون فيها مكونات البيض، وهو ما يؤدي إلى "حساسية البيض" في بعض الحالات، مشيرا لظهور تقارير مشابهة في لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف المعمري، الذي حصل على اللقاح المضاد للفيروس التاجي، أن من الطبيعي ظهور فئات معارضة لأي لقاح في بداية تداوله.

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
مسفر الغامدي الدوسري لما وراء الشبك
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
عدو الخونة
من عز لعز ومن سموا لسمو يابلادي وسلمت الايادي يا توفيق هذا الانجاز ولا نامت اعين الخونة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يكون باالعون ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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