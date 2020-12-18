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شاهد .. مواطن يصمم مخططات تفاعلية للأرضي والعقارات لجميع مناطق المملكة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1501
شاهد .. مواطن يصمم مخططات تفاعلية للأرضي والعقارات لجميع مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):
حصل المواطن رضا المطرفي على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تصميم مخططات تفاعلية لجميع أحياء مناطق المملكة على "جوجل إريث"، و"جوجل ماب" بواسطة برنامج حاسوبي.

وأوضح المطرفي، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن برنامجه يظهر الأراضي في المخططات الموجودة بالأحياء بطريقة إلكترونية، مؤكداً أنه طور البرنامج بما يخدم القطاع العقاري.

ولفت إلى أن البرنامج به أربع ألوان، وهي البني الدال على الأراضي المبنية، واللون الأبيض للأراضي البيضاء، واللون الأصفر للعقار المعروض للبيع، واللون الأزرق للعقارات المعدلة للإيجار والاستثمار، مؤكداً أنه سخر التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع العقاري من خلال هذا البرنامج.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وافق شن طبقة
لا يهمونك انا مجنونك
هذا خاين للأمة المفروض مو بالرصاص بمدفع او تجوي فية مربوط بصاروخ
ع. س. ع
انت يا كبير الكذابين وش صار على احتجاجكم كل يوم وأنت مطلعا خشتك وتقول هناك ثغرة هناك ثغرة هيا وين هي الثغرة يا فغرة والله ما عندك الا البربرة والتدليس اقول وين تتابع نهائي آسيا في البيت والا في الديوانية يا هطف
ع. س. ع
نستمتع بمشاهدة النهائي بدون ضجيج وصياح 😜😜
زائر
الحمير اليفه وتخدم اصحابها فيها الصبر والجلد

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