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أول تعليق من الخارجية على تنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

Time منذ ساعة
Views 1503
أول تعليق من الخارجية على تنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

الرياض (صدى):
رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكدت الوزارة على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وافق شن طبقة
لا يهمونك انا مجنونك
هذا خاين للأمة المفروض مو بالرصاص بمدفع او تجوي فية مربوط بصاروخ
ع. س. ع
انت يا كبير الكذابين وش صار على احتجاجكم كل يوم وأنت مطلعا خشتك وتقول هناك ثغرة هناك ثغرة هيا وين هي الثغرة يا فغرة والله ما عندك الا البربرة والتدليس اقول وين تتابع نهائي آسيا في البيت والا في الديوانية يا هطف
ع. س. ع
نستمتع بمشاهدة النهائي بدون ضجيج وصياح 😜😜
زائر
الحمير اليفه وتخدم اصحابها فيها الصبر والجلد

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