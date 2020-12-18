الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. طبيب : الطقس البارد على مرضى القلب قد يؤدي إلى جلطة أو أزمة قلبية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1406
بالفيديو .. طبيب : الطقس البارد على مرضى القلب قد يؤدي إلى جلطة أو أزمة قلبية

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهد، سعيد الغامدي، أثر الطقس الباردة على مرضى القلب، مضيفا أن الأوعية الدموية تتمد في الأجواء الحارة، وتتقلص في الشتاء.

ولفت، خلال حديثه لقناة الإخبارية، إلى أن مرضى القلب يتأثرون بالأجواء الباردة مقارنة بغيرهم، حيث يؤدي تقلص الأوعية الدموية لزيادة حاجة عضلة القلب للأكسجين، وحينها يحدث زيادة في نبضات القلب، وأحيانا يتطور الأمر فتحدث الجلطات والأزمات القلبية، لذلك فمن الضروري أن يهتم المرضى بتدفئة أجسامهم وتغطية الرأس.

ونبه بالأسباب التي تؤدي للإصابة به، ومنها زيادة الكوليسترول، ومرض السكري، والعادات الغذائية الخاطئة مثل تناول الوجبات السريعة التي تؤدي للإصابة بالسمنة.

وأضاف أن التدخين وأسلوب الحياة الخامل، وعدم ممارسة الرياضة، كما أن التاريخ المرضي للعائلة قد يؤدي لزيادة خطورة إصابة المرء بأمراض القلب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
عند الضرورات تباح المحظورات-----عندك الكي يستعمل احيان مايفيد الا هو
راي
اشوف وجهك اسود يا وليد سلامات ماتشوف شر عسى ماهو بسبب خروج قريقك من الكاس خيره ابغيره, اوتدعي انك علامي ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
قال عليه الصلاة والسلام : في حديث شريف ، ما معناه ( لا تداووا بحرام ) .. .. مجرد نطق كلمة حمار اوحماره ، يقال اكرمكم الله ، فكيف بشرب حليبهاا ....!!؟
تركي
امير الاخلاق صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان من حظي بمقابلته يعرف مدى تواضعه
ابلةا
المثل المصري يقول مووووووووت يا حمار

أخر الأخبار

عروس صدمت صديقتها بزوج في ليلة زفافها
عروس صدمت صديقتها بزوج في ليلة زفافها
Time منذ دقيقتين Views 28
حادثة غريبة داخل ملعب لكرة القدم
حادثة غريبة داخل ملعب لكرة القدم
Time منذ 3 دقائق Views 132
انفجار سيارة بعد حادث
انفجار سيارة بعد حادث
Time منذ 3 دقائق Views 130
الوحدة يرد على قرار "الانضباط" بشأن خصم النقاط
الوحدة يرد على قرار "الانضباط" بشأن خصم النقاط
Time منذ 9 دقائق Views 1380
الرئيس اليمني يقر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "عبدالملك"
الرئيس اليمني يقر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "عبدالملك"
Time منذ 22 دقيقة Views 1649
بالفيديو .. طبيب : الطقس البارد على مرضى القلب قد يؤدي إلى جلطة أو أزمة قلبية
بالفيديو .. طبيب : الطقس البارد على مرضى القلب قد يؤدي إلى جلطة أو أزمة قلبية
Time منذ 33 دقيقة Views 1406
محور بارتيزون الصربي يقترب من دوري المحترفين
محور بارتيزون الصربي يقترب من دوري المحترفين
Time منذ 46 دقيقة Views 1722
بالفيديو .. "الحبيب" يوضح علامات القلق المرضي لدى الطلاب في وقت الاختبارات
بالفيديو .. "الحبيب" يوضح علامات القلق المرضي لدى الطلاب في وقت الاختبارات
Time منذ 58 دقيقة Views 1446
عفوية ريم عبدالله
عفوية ريم عبدالله
Time منذ ساعة Views 399
مطربة سودانية توجه رسالة للمنافقين
مطربة سودانية توجه رسالة للمنافقين
Time منذ ساعة Views 418