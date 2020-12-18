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بالفيديو.. مواطن يعاني من مرض السكري بعد تلقيه اللقاح: لن أشعر بأي مضاعفات

Time منذ ساعة
Views 1770
بالفيديو.. مواطن يعاني من مرض السكري بعد تلقيه اللقاح: لن أشعر بأي مضاعفات

عادل الحربي (صدى):
أفاد أول مواطن تلقى التطعيم ضد كورونا أنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يوما، وكشف أيضا طريقة التسجيل عبر برنامج صحتي الذي من خلاله تواصلت معه وزارة الصحة من أجل الحصول على التطعيم.

وأوضح المواطن عماد الديحان صاحب الـ 59 عامًا والذي يعاني من مرض السكري : "سجلت عن طريق برنامج صحتي لي وزوجتي وأولادي وبعدها بثلاثة أيام تم الاتصال بي وتحديد موعد وكان أمس الساعة العاشرة صباحًا، وعندما ذهبت إلى منطقة أرض المعارض المكان المحدد تفاجأت من تجهيزات وزارة الصحة كانوا مجهزين 550 غرفة للتطعيم".

وأضاف الديحان أن التجربة عادية بالنسبة له كأنه تطعيم إنفلونزا، مؤكدا أنه لم يشعر بأي مضاعفات أو أي آثار جانبية.

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أحدث التعليقات

زائر
عند الضرورات تباح المحظورات-----عندك الكي يستعمل احيان مايفيد الا هو
راي
اشوف وجهك اسود يا وليد سلامات ماتشوف شر عسى ماهو بسبب خروج قريقك من الكاس خيره ابغيره, اوتدعي انك علامي ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
قال عليه الصلاة والسلام : في حديث شريف ، ما معناه ( لا تداووا بحرام ) .. .. مجرد نطق كلمة حمار اوحماره ، يقال اكرمكم الله ، فكيف بشرب حليبهاا ....!!؟
تركي
امير الاخلاق صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان من حظي بمقابلته يعرف مدى تواضعه
ابلةا
المثل المصري يقول مووووووووت يا حمار

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