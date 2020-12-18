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بالفيديو .. "الحبيب" يوضح علامات القلق المرضي لدى الطلاب في وقت الاختبارات

Time منذ 58 دقيقة
Views 1446
بالفيديو .. "الحبيب" يوضح علامات القلق المرضي لدى الطلاب في وقت الاختبارات

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، علامات القلق المرضي التي تظهر على الطلاب خلال فترة الاختبارات.

وقال، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن القلق المحمود هو الذى يدفع الطالب للاهتمام بالمذاكرة والإنجاز وعدم الشعور بالممل.

وأضاف أن القلق المرضي هو الذى يجعل الطالب لا يقوى على المذاكرة من كثرة الخوف، ويصاحب ذلك فقدان الشهية واضطراب النوم، وأحيانا يشعر الطالب بألم في البطن، مشيراً إلى أن التاريخي المرضي للطالب يستطيع من خلاله الطبيب تحديد نوع القلق الذي يعانيه.

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أحدث التعليقات

زائر
عند الضرورات تباح المحظورات-----عندك الكي يستعمل احيان مايفيد الا هو
راي
اشوف وجهك اسود يا وليد سلامات ماتشوف شر عسى ماهو بسبب خروج قريقك من الكاس خيره ابغيره, اوتدعي انك علامي ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
قال عليه الصلاة والسلام : في حديث شريف ، ما معناه ( لا تداووا بحرام ) .. .. مجرد نطق كلمة حمار اوحماره ، يقال اكرمكم الله ، فكيف بشرب حليبهاا ....!!؟
تركي
امير الاخلاق صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان من حظي بمقابلته يعرف مدى تواضعه
ابلةا
المثل المصري يقول مووووووووت يا حمار

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