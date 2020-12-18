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إعدام قبطان سفينة بكوريا الشمالية لاستماعه لإذاعة أجنبية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1392
إعدام قبطان سفينة بكوريا الشمالية لاستماعه لإذاعة أجنبية

بيونغيانغ (صدى):
أعدمت كوريا الشمالية قبطان قارب صيد أمام الملأ بسبب استماعه إلى محطة إذاعية أجنبية محظورة.

وقالت إذاعة آسيا الحرة إن القبطان أُعدم بعدما اعترف بأنه استمع إلى برامج إذاعة أجنبية لأكثر من 15 عامًا وذلك بالرصاص أمام 100 صياد آخرين ، مبينة أن الرجل في الأربعينيات من عمره، وكان يلتقط موجات الأثير الأجنبية أثناء تواجده في البحر ويستمع إلى نشرات الأخبار والبرامج الإذاعية.

كان الرجل قد جرى اعتقاله، الذي كان صاحب أسطول يضم أكثر من 50 سفينة، من طرف أحد أفراد طاقمه، وقام بتسليمه إلى السلطات في قاعدة في مدينة تشونغجين الساحلية، وفي منتصف أكتوبر الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في حقه.

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أحدث التعليقات

فبصل
هذا مو تعليقي. يا صدى
ابوبدر
عالي المستوى على ايه؟ ومن اللي تسبب بهالتبذير والهدر المالي ومن اللي سمح بلاعب سادس وسابع وثامن ومنهو اللي قال بيدفع الرواتب للاعبين. بلا كذاب فاضي. هذا الكلام جاء متاخر. وبعدين الاندية المهددة بخصم النقاط من اللي سمح لها تسجل لاعبين السنة اللي فاتت وهالسنة. ياناس بلاش تضحكون على انفسكم. ترى كلنا عايشين بديره وحده.
فيصل
يافوز يا. ارقد والشكوى والبكوي معروف اصخابها
فيصل
هههههههههه هذا طبعنا في الغالب وللأسف شكايين بكايين الكوره فوز وخسارة. يا تفوز يا روح ارقد يابو خرقه
ابوبدر
انشهد انهم ماقصروا وقاموا بالواجب وازود. الحمدلله

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