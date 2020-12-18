إعدام قبطان سفينة بكوريا الشمالية لاستماعه لإذاعة أجنبية

بيونغيانغ (صدى):
أعدمت كوريا الشمالية قبطان قارب صيد أمام الملأ بسبب استماعه إلى محطة إذاعية أجنبية محظورة.
وقالت إذاعة آسيا الحرة إن القبطان أُعدم بعدما اعترف بأنه استمع إلى برامج إذاعة أجنبية لأكثر من 15 عامًا وذلك بالرصاص أمام 100 صياد آخرين ، مبينة أن الرجل في الأربعينيات من عمره، وكان يلتقط موجات الأثير الأجنبية أثناء تواجده في البحر ويستمع إلى نشرات الأخبار والبرامج الإذاعية.
كان الرجل قد جرى اعتقاله، الذي كان صاحب أسطول يضم أكثر من 50 سفينة، من طرف أحد أفراد طاقمه، وقام بتسليمه إلى السلطات في قاعدة في مدينة تشونغجين الساحلية، وفي منتصف أكتوبر الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في حقه.