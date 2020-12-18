ميسي يحصد جائزة عالمية جديدة بعد خسارته في "ذا بيست"

وكالات (صدى):
حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، اليوم الجمعة، جائزة عالمية جديدة تضاف إلى قائمة إنجازاته التي حققها عبر مسيرته الطويلة مع كرة القدم، بعد خسارته لقب أفضل لاعب حول العالم، أمس الخميس.
وتوج ميسي بجائزة بطل السلام في حفل توزيع جوائز السلام والرياضة عن عام 2020، حيث تمنح الجائزة إلى الرياضي الذي قاد مبادرة رياضية تهدف إلى تحقيق السلام والعدالة.
وقال نجم النادي الكاتالوني تعليقا على فوزه بالجائزة: "شرف كبير أن أحصل على الجائزة، إن احترام الآخرين أمر تعلمته عندما كنت طفلًا، وما زلت أحاول تطبيقه في الملاعب، لذا أشكر مؤسسة السلام والرياضة وأيضًا صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، وآمل أن أستمر في إلهام ودعم الآخرين".