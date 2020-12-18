بالفيديو.. الخريف: الثورة الصناعية الرابعة ستخلق وظائف كثيرة للمواطنين

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة أصدرت 800 رخصة والاستثمارات فاقت 21 مليار ريال سعودي في ظل جائحة كورونا، مبينا أن القطاع الصناعي تأثر بشكل عام بانخفاض الطلب.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية ، أن نسبة التوطين في الوزارة تجاوزت النسبة المستهدفة سابقاً، وهي 25%، وارتفعت لتتجاوز 30%، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى قناعة المستثمرين بأهمية توظيف السعوديين.
وأضاف الخريف أن الوزارة تعمل على رصد البيانات بدقة لمعرفة الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع، مؤكدا أن القطاع الصناعي خلق في عام 2020 أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية، ثلثاها شغلها السعوديون والسعوديات.
وأكد الخريف أن المملكة مؤهلة للثورة الصناعية الرابعة من خلال وجود بنية تحتية ممتازة في قطاع الاتصالات، وأثبتت ذلك خلال فترة جائحة كورونا.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق فرصا كثيرة للسعوديين، لأن الكثير من الوظائف التقليدية ستختفي، ويكون التركيز على التقنيات الحديثة.