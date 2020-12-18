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بالفيديو.. الخريف: الثورة الصناعية الرابعة ستخلق وظائف كثيرة للمواطنين

Time منذ 47 دقيقة
Views 1498
بالفيديو.. الخريف: الثورة الصناعية الرابعة ستخلق وظائف كثيرة للمواطنين

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة أصدرت 800 رخصة والاستثمارات فاقت 21 مليار ريال سعودي في ظل جائحة ‎كورونا، مبينا أن القطاع الصناعي تأثر بشكل عام بانخفاض الطلب.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية ، أن نسبة التوطين في الوزارة تجاوزت النسبة المستهدفة سابقاً، وهي 25%، وارتفعت لتتجاوز 30%، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى قناعة المستثمرين بأهمية توظيف السعوديين.

وأضاف الخريف أن الوزارة تعمل على رصد البيانات بدقة لمعرفة الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع، مؤكدا أن القطاع الصناعي خلق في عام 2020 أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية، ثلثاها شغلها السعوديون والسعوديات.

وأكد الخريف أن المملكة مؤهلة للثورة الصناعية الرابعة من خلال وجود بنية تحتية ممتازة في قطاع الاتصالات، وأثبتت ذلك خلال فترة جائحة كورونا.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق فرصا كثيرة للسعوديين، لأن الكثير من الوظائف التقليدية ستختفي، ويكون التركيز على التقنيات الحديثة.

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أحدث التعليقات

فبصل
هذا مو تعليقي. يا صدى
ابوبدر
عالي المستوى على ايه؟ ومن اللي تسبب بهالتبذير والهدر المالي ومن اللي سمح بلاعب سادس وسابع وثامن ومنهو اللي قال بيدفع الرواتب للاعبين. بلا كذاب فاضي. هذا الكلام جاء متاخر. وبعدين الاندية المهددة بخصم النقاط من اللي سمح لها تسجل لاعبين السنة اللي فاتت وهالسنة. ياناس بلاش تضحكون على انفسكم. ترى كلنا عايشين بديره وحده.
فيصل
يافوز يا. ارقد والشكوى والبكوي معروف اصخابها
فيصل
هههههههههه هذا طبعنا في الغالب وللأسف شكايين بكايين الكوره فوز وخسارة. يا تفوز يا روح ارقد يابو خرقه
ابوبدر
انشهد انهم ماقصروا وقاموا بالواجب وازود. الحمدلله

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