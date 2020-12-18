عبدالملك: تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تتويج لجهود المملكة ودول التحالف

فهمي محمد (صدى):
قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بكفاءات سياسية تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والمملكة ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.
وأكد أن هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة اليمن.
وأضاف أن الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار في بلاده.
ولفت إلى أن ثقة الحكومة عالية بالدعم الذي تحصل عليه من المملكة ودول تحالف دعم الشرعية، ويتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب، مؤكداً أن وقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل.