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ولي العهد: الفريق الطبي عمل بشكل احترافي في مواجهة كورونا

Time منذ 53 دقيقة
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ولي العهد: الفريق الطبي عمل بشكل احترافي في مواجهة كورونا

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

من جانبه، ثمن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من سمو ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه - حفظه الله - على صحة الإنسان في وطننا الغالي.

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أحدث التعليقات

فبصل
هذا مو تعليقي. يا صدى
ابوبدر
عالي المستوى على ايه؟ ومن اللي تسبب بهالتبذير والهدر المالي ومن اللي سمح بلاعب سادس وسابع وثامن ومنهو اللي قال بيدفع الرواتب للاعبين. بلا كذاب فاضي. هذا الكلام جاء متاخر. وبعدين الاندية المهددة بخصم النقاط من اللي سمح لها تسجل لاعبين السنة اللي فاتت وهالسنة. ياناس بلاش تضحكون على انفسكم. ترى كلنا عايشين بديره وحده.
فيصل
يافوز يا. ارقد والشكوى والبكوي معروف اصخابها
فيصل
هههههههههه هذا طبعنا في الغالب وللأسف شكايين بكايين الكوره فوز وخسارة. يا تفوز يا روح ارقد يابو خرقه
ابوبدر
انشهد انهم ماقصروا وقاموا بالواجب وازود. الحمدلله

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