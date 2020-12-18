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بالفيديو.. سيدة تايوانية تحكي عن تجربتها في العيش بالمملكة وأسباب حبها للغة العربية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سيدة تايوانية تحكي عن تجربتها في العيش بالمملكة وأسباب حبها للغة العربية

علي القحطاني (صدى):
خاضت سيدة تايوانية تجربة العيش والحياة في المملكة، حيث أنها تعمل بمكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايوان .

وقالت السيدة دنيا: "جئت إلى المملكة قبل عامين تقريبا انا وعائلتي، و نحب الحياة هنا والشعب السعودي ودود جدا دائما يقولون لنا "بيتي بيتك" .

وتابعت: "أبنائي يتحدثون اللغة العربية قليلا ويحفظون القرآن الكريم ويغنون النشيد الوطني", مشيرة أن ابنها الأول اسمه بدر، وعندما رجعت إلى معني الإسم في اللغة العربية وجدت أنه يعني شئ كامل مثل القمر ".

وأضافت أنها واجهت صعوبات كثيرة عند تعلم اللغة العربية وخاصة المؤنث والمذكر والمفرد والجمع حيث أن هذه الأشياء لاتوجد في لغتها.

واختتمت حديثها قائلة أنها تعلمت اللغة العربية واعتبرتها جزء منها لأنها وتوسع الآفاق وتفتح لها أبوابا كثيرة .

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أحدث التعليقات

فبصل
هذا مو تعليقي. يا صدى
ابوبدر
عالي المستوى على ايه؟ ومن اللي تسبب بهالتبذير والهدر المالي ومن اللي سمح بلاعب سادس وسابع وثامن ومنهو اللي قال بيدفع الرواتب للاعبين. بلا كذاب فاضي. هذا الكلام جاء متاخر. وبعدين الاندية المهددة بخصم النقاط من اللي سمح لها تسجل لاعبين السنة اللي فاتت وهالسنة. ياناس بلاش تضحكون على انفسكم. ترى كلنا عايشين بديره وحده.
فيصل
يافوز يا. ارقد والشكوى والبكوي معروف اصخابها
فيصل
هههههههههه هذا طبعنا في الغالب وللأسف شكايين بكايين الكوره فوز وخسارة. يا تفوز يا روح ارقد يابو خرقه
ابوبدر
انشهد انهم ماقصروا وقاموا بالواجب وازود. الحمدلله

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