الأعداد السابقة للصحيفة

الفراج يعلق على قرارات الانضباط الصارمة: إنذار عالي المستوى لكل الأندية

Time منذ ساعة
Views 2104
Comment 1
الفراج يعلق على قرارات الانضباط الصارمة: إنذار عالي المستوى لكل الأندية

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم التي صدرت منذ قليل، بخصم نقاط من الوحدة والرائد وتغريم الهلال والعين.

 

وقال الفراج: "خصم 18 نقطة من رصيد الوحدة في حالة عدم السداد خلال مهله شهر ، قرارات لجنة الانضباط قبل قليل هى انذار عالي المستوى لكل الأندية السعودية حتى لو أدى إلى هبوط أندية أو اسقاطها عن المنافسة" .

كانت لجنة الانضباط قررت خصم 18 نقطة من نادي الوحدة لإمتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات، وفرضت غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لقيام مسؤول نادي ‎الهلال فهد المفرج بالدخول إلى أرض الملعب.

‏وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لغياب مدرب نادي ‎العين مايكل هاينز سكيب عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة ‎العين القادسية، وخصمت 3 نقاط من نادي الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات، وخصمت 3 نقاط من نادي الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فبصل
هذا مو تعليقي. يا صدى
ابوبدر
عالي المستوى على ايه؟ ومن اللي تسبب بهالتبذير والهدر المالي ومن اللي سمح بلاعب سادس وسابع وثامن ومنهو اللي قال بيدفع الرواتب للاعبين. بلا كذاب فاضي. هذا الكلام جاء متاخر. وبعدين الاندية المهددة بخصم النقاط من اللي سمح لها تسجل لاعبين السنة اللي فاتت وهالسنة. ياناس بلاش تضحكون على انفسكم. ترى كلنا عايشين بديره وحده.
فيصل
يافوز يا. ارقد والشكوى والبكوي معروف اصخابها
فيصل
هههههههههه هذا طبعنا في الغالب وللأسف شكايين بكايين الكوره فوز وخسارة. يا تفوز يا روح ارقد يابو خرقه
ابوبدر
انشهد انهم ماقصروا وقاموا بالواجب وازود. الحمدلله

أخر الأخبار

ميسي يحصد جائزة عالمية جديدة بعد خسارته في "ذا بيست"
ميسي يحصد جائزة عالمية جديدة بعد خسارته في "ذا بيست"
Time منذ دقيقتين Views 1055
إعدام قبطان سفينة بكوريا الشمالية لاستماعه لإذاعة أجنبية
إعدام قبطان سفينة بكوريا الشمالية لاستماعه لإذاعة أجنبية
Time منذ 16 دقيقة Views 1383
عروس تهايط بالذهب في زواجها
عروس تهايط بالذهب في زواجها
Time منذ 22 دقيقة Views 199
موقف محرج لسيدة بسبب مروحية نقل
موقف محرج لسيدة بسبب مروحية نقل
Time منذ 22 دقيقة Views 273
تورط مع الاسماك
تورط مع الاسماك
Time منذ 23 دقيقة Views 221
الرائد يعلق على قرار خصم الـ 3 نقاط
الرائد يعلق على قرار خصم الـ 3 نقاط
Time منذ 28 دقيقة Views 1723
بالفيديو.. الخريف: الثورة الصناعية الرابعة ستخلق وظائف كثيرة للمواطنين
بالفيديو.. الخريف: الثورة الصناعية الرابعة ستخلق وظائف كثيرة للمواطنين
Time منذ 46 دقيقة Views 1495
ولي العهد: الفريق الطبي عمل بشكل احترافي في مواجهة كورونا
ولي العهد: الفريق الطبي عمل بشكل احترافي في مواجهة كورونا
Time منذ 53 دقيقة Views 1613
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة القادسية
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة القادسية
Time منذ ساعة Views 1659
بالفيديو .. مواطنة بعد أخذها اللقاح: حكومتنا لن تقدم لقاح يضر ونثق في ولاة الأمر
بالفيديو .. مواطنة بعد أخذها اللقاح: حكومتنا لن تقدم لقاح يضر ونثق في ولاة الأمر
Time منذ ساعة Views 1810