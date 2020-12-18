الفراج يعلق على قرارات الانضباط الصارمة: إنذار عالي المستوى لكل الأندية

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم التي صدرت منذ قليل، بخصم نقاط من الوحدة والرائد وتغريم الهلال والعين.
وقال الفراج: "خصم 18 نقطة من رصيد الوحدة في حالة عدم السداد خلال مهله شهر ، قرارات لجنة الانضباط قبل قليل هى انذار عالي المستوى لكل الأندية السعودية حتى لو أدى إلى هبوط أندية أو اسقاطها عن المنافسة" .
كانت لجنة الانضباط قررت خصم 18 نقطة من نادي الوحدة لإمتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات، وفرضت غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لقيام مسؤول نادي الهلال فهد المفرج بالدخول إلى أرض الملعب.
وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لغياب مدرب نادي العين مايكل هاينز سكيب عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة العين القادسية، وخصمت 3 نقاط من نادي الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات، وخصمت 3 نقاط من نادي الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات.