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"كاريلو" و"نور" يتنافسان على جائزة آسيوية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1633
"كاريلو" و"نور" يتنافسان على جائزة آسيوية

ماجد محمد (صدى):
رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب نادي الهلال، أندري كاريلو، ولاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور، ولاعبين آخرين على جائزة أفضل أداء فردي في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد أسماء اللاعبين الآخرين المرشحين لنفس الجائزة وهم لاعب ويسترن سيدني الأسترالي، آنتي كوفيتش، ولاعب فريق أوراوا الياباني، البرازيلي رافائيل سيلفا، ولاعب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، آي كيسن، ولاعب فريق جامبا أوساكا الياباني، لوكاس.

الجدير بالذكر أن "نور"فاز مع الاتحاد بلقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005، أما "كاريلو" فاز مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019.

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أحدث التعليقات

e.alofi
ذبحونا بضرائب وارتفاع الأسعار الآن نار🔥😖😣 الى متى !!
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
e.alofi
يخوان المفروض الدولة تدرس حياة المواطنين وخاصه ذوي الدخل المنخفض أو بالأحرى الفقراء وتوفر لهم بيوت ومساكن لائقة مع توفير الدعم المادي لكي لانعيش في تدهور عالي
القرشي
المملكة وشعبها يستضيفونكم ويأمنوكم على أنفسكم وأعراضكم وأموالكم وأنتم تأتون لها لنشر جرائمكم ونهب أموال شعبها والمقيمين فيها . جنس مايثمر فيه المعروف مهما سويت له ... حسبنا ألله ونعم الوكيل على كل حاقد وحاسد .

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