"كاريلو" و"نور" يتنافسان على جائزة آسيوية

ماجد محمد (صدى):
رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب نادي الهلال، أندري كاريلو، ولاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور، ولاعبين آخرين على جائزة أفضل أداء فردي في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.
وأوضح الاتحاد أسماء اللاعبين الآخرين المرشحين لنفس الجائزة وهم لاعب ويسترن سيدني الأسترالي، آنتي كوفيتش، ولاعب فريق أوراوا الياباني، البرازيلي رافائيل سيلفا، ولاعب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، آي كيسن، ولاعب فريق جامبا أوساكا الياباني، لوكاس.
الجدير بالذكر أن "نور"فاز مع الاتحاد بلقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005، أما "كاريلو" فاز مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019.