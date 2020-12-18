بالفيديو .. عدنان جستنيه : سلوكيات "حمدالله" داخل الملعب ليست المرة الأولى

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، سلوكيات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله داخل الملعب.
وكان حمد الله قد اشتبك مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد أمس الأول، الأربعاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ولفت "جستنيه"، خلال استضافته في قناة 24 الرياضية، إلى أن "حمدالله" قد يواجه ضغوطا على الجانب الفني، إلا أن سلوكياته داخل الملعب ليست هي الحالة الأولى.
وأكد عدم تقبله لتصريحات اللاعب التي أكد فيها أن سلوكياته بسبب الضغوط التي يمر بها ناديه.