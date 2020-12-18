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بالفيديو .. عدنان جستنيه : سلوكيات "حمدالله" داخل الملعب ليست المرة الأولى

Time منذ 22 دقيقة
Views 1394
بالفيديو .. عدنان جستنيه : سلوكيات "حمدالله" داخل الملعب ليست المرة الأولى

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، سلوكيات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله داخل الملعب.

وكان حمد الله قد اشتبك مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد أمس الأول، الأربعاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولفت "جستنيه"، خلال استضافته في قناة 24 الرياضية، إلى أن "حمدالله" قد يواجه ضغوطا على الجانب الفني، إلا أن سلوكياته داخل الملعب ليست هي الحالة الأولى.

وأكد عدم تقبله لتصريحات اللاعب التي أكد فيها أن سلوكياته بسبب الضغوط التي يمر بها ناديه.

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أحدث التعليقات

e.alofi
ذبحونا بضرائب وارتفاع الأسعار الآن نار🔥😖😣 الى متى !!
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
e.alofi
يخوان المفروض الدولة تدرس حياة المواطنين وخاصه ذوي الدخل المنخفض أو بالأحرى الفقراء وتوفر لهم بيوت ومساكن لائقة مع توفير الدعم المادي لكي لانعيش في تدهور عالي
القرشي
المملكة وشعبها يستضيفونكم ويأمنوكم على أنفسكم وأعراضكم وأموالكم وأنتم تأتون لها لنشر جرائمكم ونهب أموال شعبها والمقيمين فيها . جنس مايثمر فيه المعروف مهما سويت له ... حسبنا ألله ونعم الوكيل على كل حاقد وحاسد .

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