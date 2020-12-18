المشيطي : التحكيم ظلمنا أمام "النصر" بشهادة أغلب المحللين

نواف السالم (صدى):
انتقد عضو مجلس إدارة نادي الرائد أداء التحكيم في المباريات التي خاضها فريقه خلال الفترة الماضية، وآخرها أمام نادي النصر.
وقال عبدالله المشيطي، وفقا لـ"الرياضية"، إن أغلب محللي التحكيم أكدوا أن التحكيم ظلم الرائد ظلماً واضحا في المباراة التي خاضها أمام نادي النصر، الأمر الذى تسبب في خروجهم من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد أنه يحترم التحكيم السعودي إلا أن ذلك لا يعني أن تعود الثقة فيه على حساب ناديه، مضيفا أن لم يحتسب ركلات جزاء لفريقه أمام النصر والهلال والفيصلي، كما لم يحتسب ركلات جزاء أخرى بالدوري لصالحه أمام الباطن والعين.