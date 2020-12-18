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لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من الوحدة وتغرم الهلال والعين

Time منذ 57 دقيقة
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لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من الوحدة وتغرم الهلال والعين

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم خصم 18 نقطة من نادي الوحدة لإمتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات .

وأكدت لجنة الانضباط أن نقاط الوحدة ستحسم بعد ٣٠ يوما حال عدم تنفيذ القرارات

كما فرضت ‏‎لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لقيام مسؤول نادي ‎الهلال فهد المفرج بالدخول إلى أرض الملعب.

‏وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لغياب مدرب نادي ‎العين مايكل هاينز سكيب عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة ‎العين القادسية، وخصمت 3 نقاط من نادي الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات.

ووجهت اللجنة إنذار لنادي ‎الوحدة بخصم 42 نقطة من رصيد النادي في حال امتناع النادي عن تنفيذ 14 قرار صادرة من غرفة فض المنازعات خلال 30 يوم.

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أحدث التعليقات

e.alofi
ذبحونا بضرائب وارتفاع الأسعار الآن نار🔥😖😣 الى متى !!
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
e.alofi
يخوان المفروض الدولة تدرس حياة المواطنين وخاصه ذوي الدخل المنخفض أو بالأحرى الفقراء وتوفر لهم بيوت ومساكن لائقة مع توفير الدعم المادي لكي لانعيش في تدهور عالي
القرشي
المملكة وشعبها يستضيفونكم ويأمنوكم على أنفسكم وأعراضكم وأموالكم وأنتم تأتون لها لنشر جرائمكم ونهب أموال شعبها والمقيمين فيها . جنس مايثمر فيه المعروف مهما سويت له ... حسبنا ألله ونعم الوكيل على كل حاقد وحاسد .

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