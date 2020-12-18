لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من الوحدة وتغرم الهلال والعين

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم خصم 18 نقطة من نادي الوحدة لإمتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات .
وأكدت لجنة الانضباط أن نقاط الوحدة ستحسم بعد ٣٠ يوما حال عدم تنفيذ القرارات
كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لقيام مسؤول نادي الهلال فهد المفرج بالدخول إلى أرض الملعب.
وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لغياب مدرب نادي العين مايكل هاينز سكيب عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة العين القادسية، وخصمت 3 نقاط من نادي الرائد لإمتناعه عن تنفيذ قرار صادر من غرفة فض المنازعات.
ووجهت اللجنة إنذار لنادي الوحدة بخصم 42 نقطة من رصيد النادي في حال امتناع النادي عن تنفيذ 14 قرار صادرة من غرفة فض المنازعات خلال 30 يوم.