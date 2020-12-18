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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1551
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في المملكة

عادل الحربي (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس ليوم غد السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

e.alofi
ذبحونا بضرائب وارتفاع الأسعار الآن نار🔥😖😣 الى متى !!
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
زكرياسالم
وحشتنا يامواطن
e.alofi
يخوان المفروض الدولة تدرس حياة المواطنين وخاصه ذوي الدخل المنخفض أو بالأحرى الفقراء وتوفر لهم بيوت ومساكن لائقة مع توفير الدعم المادي لكي لانعيش في تدهور عالي
القرشي
المملكة وشعبها يستضيفونكم ويأمنوكم على أنفسكم وأعراضكم وأموالكم وأنتم تأتون لها لنشر جرائمكم ونهب أموال شعبها والمقيمين فيها . جنس مايثمر فيه المعروف مهما سويت له ... حسبنا ألله ونعم الوكيل على كل حاقد وحاسد .

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