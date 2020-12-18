الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض

Time منذ 9 دقائق
Views 1261
بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على 3 وافدين من الجنسية ‎السورية في العقد الثالث والرابع من عمرهم مخالفين لنظام الإقامة بعد ثبوت ممارستهم لأعمال النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني.

‏وتبين أن المتهمين قاموا بإيهام ضحاياهم بإنهم يتبعون لأحد المكاتب المخصصة للتعقيب على المعاملات الحكومية للاستيلاء على أموالهم ، وقد قاموا بتحويل المبالغ والتي جاوزت ‎مليون ريال لسوريا.

وأقر المتهمون بجرائمهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

أخر الأخبار

مريم حسين تكشف حقيقة زواجها في دبي
مريم حسين تكشف حقيقة زواجها في دبي
Time منذ 42 ثانية Views 7
بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض
بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1261
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 11 دقيقة Views 171
التهور ومايسوي
التهور ومايسوي
Time منذ 11 دقيقة Views 180
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 11 دقيقة Views 176
أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين
أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين
Time منذ 13 دقيقة Views 1339
شركة زين للاتصالات توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة زين للاتصالات توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1333
"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس
"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس
Time منذ 29 دقيقة Views 1952
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 1526
الدويش مهاجماً حمد الله: "يهدر الأهداف بسبب أنانيته"
الدويش مهاجماً حمد الله: "يهدر الأهداف بسبب أنانيته"
Time منذ 43 دقيقة Views 1548