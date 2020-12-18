بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على 3 وافدين من الجنسية السورية في العقد الثالث والرابع من عمرهم مخالفين لنظام الإقامة بعد ثبوت ممارستهم لأعمال النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني.
وتبين أن المتهمين قاموا بإيهام ضحاياهم بإنهم يتبعون لأحد المكاتب المخصصة للتعقيب على المعاملات الحكومية للاستيلاء على أموالهم ، وقد قاموا بتحويل المبالغ والتي جاوزت مليون ريال لسوريا.
وأقر المتهمون بجرائمهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.