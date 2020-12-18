بالفيديو .. دراسات تبحث مدي إمكانية أخذ الإنسان للقاحين مختلفين ضد كورونا

وكالات (صدى):
تجري حالياً دراسات لبحث مدى إمكانية أخذ الإنسان للقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا الجديد.
وتركز هذه الدراسات على مدى التشابه في بعض اللقاحات مثل لقاحي "موديرنا" وفايزر"، اللذين يتشابهان من حيث التركيبة المناعية بناءً على تكنولوجيا حديثة تعرف "بتقنية الحمض النووي الريبوزي، أي حقن البشر بالمادة البروتينية للفيروس لإعادة إنتاج أجسام مضادة للقضاء عليه.
وتستهدف الأبحاث من دراسة التشابه بين اللقاحين تحديد مدى إمكانية تبادل الأدوار فيما بينهما، بحيث من أخذ لقاح فايزر في المرحلة الأولى يستطيع أن يستكمل المرحلة الثانية بلقاح "موديرنا"، إلا أن هذه الأبحاث لم تتوصل لنتيجة حاسمة بشأن هذا الأمر بعد.