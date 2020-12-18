الأعداد السابقة للصحيفة

أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين

Time منذ 13 دقيقة
Views 1339
أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين

ماجد القزيز (صدى):
يسعى متعاقدون أمنيون من الولايات المتحدة، لتقديم أدلة دامغة للجنة دولية لحقوق الإنسان في أوروبا في الأيام القادمة ، تثبت تورط قطر في دعم جماعة الحوثيين في اليمن بالأموال والأسلحة.

وكشفت تقارير ،أن الأمنيين الأمريكيين سيثبتون بالوثائق تسليم قطر طائرات مسيرة من أوروبا والصين إلى الحوثيين، وأن الإدلاء بتلك الشهادات سيكون أمام لجنة دولية تحقق في تسليم معدات إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وذلك خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بأوروبا.

وقال أحد المتعاقدين الأمريكيين، إن الفريق الأمريكي بحوزته وثائق تثبت تحويل قطر لأموال لأجل إنجاز عمليات الشراء المذكورة، مشيرا إلى أن تمويل قطر اعتمد أساسا على شركة تدعى واجهة ومقرها قبرص، وتركز على تدوير أموال تجارة الذهب في وسط أفريقيا للتمويه، لكن الشركة مستخدمة من قطر كقناة لدفع الأموال للأوروبيين الذين يزودون بهذه الطائرات المسيرة.

كما أن المتعاقدين الأمريكيين لديهم وثائق بنكية تثبت الدفع وتسليم النقد، ومقاطع فيديو وتسجيلات لمسؤولين قطريين متورطين في هذه التجارة الخطيرة.

ومن المتوقع أن يكون يصدر تقرير بشكل رسمي يكشف علاقة قطر وميليشيات الحوثي، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وسيعتمد التقرير على شهادات متعاقدين بشأن الشخصيات المتورطة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

أخر الأخبار

مريم حسين تكشف حقيقة زواجها في دبي
مريم حسين تكشف حقيقة زواجها في دبي
Time منذ 30 ثانية Views 4
بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض
بالفيديو.. سقوط 3 وافدين لامتهانهم مهنة التعقيب على المعاملات الحكومية بالرياض
Time منذ 8 دقائق Views 1257
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 10 دقائق Views 171
التهور ومايسوي
التهور ومايسوي
Time منذ 11 دقيقة Views 180
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 11 دقيقة Views 176
أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين
أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين
Time منذ 13 دقيقة Views 1339
شركة زين للاتصالات توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة زين للاتصالات توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1332
"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس
"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس
Time منذ 29 دقيقة Views 1952
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 1526
الدويش مهاجماً حمد الله: "يهدر الأهداف بسبب أنانيته"
الدويش مهاجماً حمد الله: "يهدر الأهداف بسبب أنانيته"
Time منذ 43 دقيقة Views 1548