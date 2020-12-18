أمنيون يكشفون بالأدلة تورط قطر في دعم الحوثيين

ماجد القزيز (صدى):
يسعى متعاقدون أمنيون من الولايات المتحدة، لتقديم أدلة دامغة للجنة دولية لحقوق الإنسان في أوروبا في الأيام القادمة ، تثبت تورط قطر في دعم جماعة الحوثيين في اليمن بالأموال والأسلحة.
وكشفت تقارير ،أن الأمنيين الأمريكيين سيثبتون بالوثائق تسليم قطر طائرات مسيرة من أوروبا والصين إلى الحوثيين، وأن الإدلاء بتلك الشهادات سيكون أمام لجنة دولية تحقق في تسليم معدات إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وذلك خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع بأوروبا.
وقال أحد المتعاقدين الأمريكيين، إن الفريق الأمريكي بحوزته وثائق تثبت تحويل قطر لأموال لأجل إنجاز عمليات الشراء المذكورة، مشيرا إلى أن تمويل قطر اعتمد أساسا على شركة تدعى واجهة ومقرها قبرص، وتركز على تدوير أموال تجارة الذهب في وسط أفريقيا للتمويه، لكن الشركة مستخدمة من قطر كقناة لدفع الأموال للأوروبيين الذين يزودون بهذه الطائرات المسيرة.
كما أن المتعاقدين الأمريكيين لديهم وثائق بنكية تثبت الدفع وتسليم النقد، ومقاطع فيديو وتسجيلات لمسؤولين قطريين متورطين في هذه التجارة الخطيرة.
ومن المتوقع أن يكون يصدر تقرير بشكل رسمي يكشف علاقة قطر وميليشيات الحوثي، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وسيعتمد التقرير على شهادات متعاقدين بشأن الشخصيات المتورطة.