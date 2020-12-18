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بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1526
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة للأشخاص المتخوفين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا على سلامته.

ونفى وزير الصحة عبر مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي الأنباء المتداولة حول اللقاحات المختلفة، بأنها يمكن أن تسبب مرض التوحد أو غير ذلك من آثار جانبية.

 

وأوضح الربيعة إن بعض الناس يقول أشياء مضحكة حول اللقاحات، وهذا الذي يتم تداوله غير مثبت علمياً، ولكنه استنتاجات مبنية على كلام أشخاص فقط ولا علاقة لها بدراسات علمية، مؤكدا أنه حرص على أن يكون في طليعة الذين أخذوا اللقاح لبث المزيد من الطمأنينة في النفوس،

وأشار إلى أنه توصل لهذه الطمأنينة بناء على نتائج العلماء والخبراء من الشباب السعوديين المبدعين الذين أجروا دراسات حول هذا اللقاح للتأكد من سلامته.

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أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

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