"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس

طلال الغامدي (صدى):
حسمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرارها بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي النصر، ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، على خلفية المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدوري أبطال آسيا 2020.
وأكد الإعلامي الرياضي علي العنزي رفض "كاس" احتجاج النصر ضد بيرسبوليس، بشكل رسمي، واعتماد النتيجة النهائية، بتأهل الفريق بيرسبوليس إلى النهائي بفوزه على النصر بخمس أهداف مقابل 3 أهداف.
يذكر أن النصر قدم شكوى بشأن إشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات، وهو الأمر الذى حسمه "كاس" بتأكيد أهلية مشاركة نجوم بيرسبوليس الجدد، في مباراة النصر.