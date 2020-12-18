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"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس

Time منذ 28 دقيقة
Views 1952
"كاس" يحسم نهائياً قضية النصر ضد بيرسبوليس

طلال الغامدي (صدى):
حسمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرارها بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي النصر، ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، على خلفية المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدوري أبطال آسيا 2020.

وأكد الإعلامي الرياضي علي العنزي رفض "كاس" احتجاج النصر ضد بيرسبوليس، بشكل رسمي، واعتماد النتيجة النهائية، بتأهل الفريق بيرسبوليس إلى النهائي بفوزه على النصر بخمس أهداف مقابل 3 أهداف.

يذكر أن النصر قدم شكوى بشأن إشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات، وهو الأمر الذى حسمه "كاس" بتأكيد أهلية مشاركة نجوم بيرسبوليس الجدد، في مباراة النصر.

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أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

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