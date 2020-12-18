شركة زين للاتصالات توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات "رئيس أعمال تقنية المعلومات، مهندس أول تطبيقات الجوال، أخصائي البنية التحتية، محلل تصميم تجربة العملاء، التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات".
وأشارت شركة زين إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مبينة للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي
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