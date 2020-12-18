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«الصحة»: تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 174 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 208 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 47 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 36 إصابة ، والمدينة المنورة 28 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

وتشهد الإصابات تراجع تدريجي في المملكة ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتأكيد وزارة الصحة على انفراج الأزمة بالتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في المملكة منذ أمس الخميس .

ويشهد تطبيق " صحتي " التابع لوزارة الصحة إقبال كبير للتسجيل لتلقي اللقاح من جانب لمواطين والمقيمين حيث يتم تحديد موعد اللقاح بعد ملء البيانات ، ومن ثم الحصول عليه بشكل منظم وفق خطة وضعتها وزارة الصحة لتوفير الحصول عليه مجاناً بسهولة ويسر .

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أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

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