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ديبالا يكشف كواليس انتقاله إلى يوفنتوس

Time منذ 3 ساعات
Views 1592
ديبالا يكشف كواليس انتقاله إلى يوفنتوس

وكالات (صدى):
كشف الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تفاصيل داخل السيدة العجوز منذ الانضمام للفريق.

وقال باولو ديبالا: إنه عاش العديد من اللحظات الجميلة مع يوفنتوس، وسجلت هدفي الأول في أول ظهور لي، وكان الوصول إلى يوفنتوس وارتداء هذا القميص لأول مرة، وتقديم نفسي كلاعب ليوفنتوس.

وأضاف : عندما اتصل يوفنتوس للانضمام لصفوفه، سألت على الفور عما إذا كانت مزحة، وكانت هناك فرق أخرى كانت تتصل بي، لكنني طلبت على الفور من وكيل أعمالي إغلاق المكالمات الأخرى والاستماع فقط إلى يوفنتوس".

وتابع: "أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع السيدة العجوز، وكأس العالم مع الأرجنتين، ولكن هذا صعب".

واختتم: "لقد أحببت رونالدينيو، حقًا بسبب طريقة لعب لكرة القدم وببهجة داخل الملعب، لقد كان يبرهن على أشياء مذهلة بكل بساطة".

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أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

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