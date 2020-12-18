ديبالا يكشف كواليس انتقاله إلى يوفنتوس

وكالات (صدى):
كشف الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تفاصيل داخل السيدة العجوز منذ الانضمام للفريق.
وقال باولو ديبالا: إنه عاش العديد من اللحظات الجميلة مع يوفنتوس، وسجلت هدفي الأول في أول ظهور لي، وكان الوصول إلى يوفنتوس وارتداء هذا القميص لأول مرة، وتقديم نفسي كلاعب ليوفنتوس.
وأضاف : عندما اتصل يوفنتوس للانضمام لصفوفه، سألت على الفور عما إذا كانت مزحة، وكانت هناك فرق أخرى كانت تتصل بي، لكنني طلبت على الفور من وكيل أعمالي إغلاق المكالمات الأخرى والاستماع فقط إلى يوفنتوس".
وتابع: "أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع السيدة العجوز، وكأس العالم مع الأرجنتين، ولكن هذا صعب".
واختتم: "لقد أحببت رونالدينيو، حقًا بسبب طريقة لعب لكرة القدم وببهجة داخل الملعب، لقد كان يبرهن على أشياء مذهلة بكل بساطة".