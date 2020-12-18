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حجازي يعلن غضبه من إحدى المجلات: "مانسب لي من وحي الخيال"

Time منذ ساعة
Views 1939
حجازي يعلن غضبه من إحدى المجلات: "مانسب لي من وحي الخيال"

طلال الغامدي (صدى):
كشف المحترف المصري في صفوف نادي الاتحاد، أحمد حجازي، حقيقة إدلاءه بأي تصريحات، أو إجراء حوار صحفي مع أي منصة أو مجلة إعلامية مؤخراً.

وقال حجازي "أن يتم عمل حوار صحفي أمس ونَسبه لي من وحي الخيال ليس أمراً جيداً على الإطلاق وأتمنى من المسؤولين عن هذه المجلة العريقة التحقيق في هذا الأمر".

وكانت صحيفة قد أشارت في حوارها المنشور، إلى أن حجازى كشف العديد من الأسرار بشأن انضمامه لنادي سعي.

وأكد أنه وافق على الانضمام للاتحاد لأنه وجد احتراما كبيرا خلال التفاوض معه من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم واحد.

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أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

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