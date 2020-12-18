حجازي يعلن غضبه من إحدى المجلات: "مانسب لي من وحي الخيال"

طلال الغامدي (صدى):
كشف المحترف المصري في صفوف نادي الاتحاد، أحمد حجازي، حقيقة إدلاءه بأي تصريحات، أو إجراء حوار صحفي مع أي منصة أو مجلة إعلامية مؤخراً.
وقال حجازي "أن يتم عمل حوار صحفي أمس ونَسبه لي من وحي الخيال ليس أمراً جيداً على الإطلاق وأتمنى من المسؤولين عن هذه المجلة العريقة التحقيق في هذا الأمر".
وكانت صحيفة قد أشارت في حوارها المنشور، إلى أن حجازى كشف العديد من الأسرار بشأن انضمامه لنادي سعي.
وأكد أنه وافق على الانضمام للاتحاد لأنه وجد احتراما كبيرا خلال التفاوض معه من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم واحد.