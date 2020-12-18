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بالفيديو.. مواقف عفوية لافتة لوزير الطاقة في مؤتمر ميزانية 2021

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواقف عفوية لافتة لوزير الطاقة في مؤتمر ميزانية 2021

الرياض (صدى):
شهد مؤتمر ميزانية 2021 عدة مواقف لافته لعفوية وأخلاق سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان .

وأظهرت لقطات تواضع سمو وزير الطاقة الذي يحرص على إلقاء التحية على كل من يمر به ، بل ونبه أحد المصورين من تعثره خشية سقوطه .

كما أصر الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تقبيل رأس الدكتور المخضرم عبدالله القويز رغم عدم مصافحته التزاما بالاجراءات الصحية.

وقال الأمير عبد العزيز حينها " لا استطيع هو والدنا وقدوتنا في العمل الاقتصادي والدبلوماسي" .

وتؤكد تلك اللقطات التي وثقتها شركة "تأثير للإنتاج الإعلامي " الأخلاق السامية الغير مستغربة وتكررت مراراً من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله ، وهما يحرصان على تبجيل وتقدير القامات الوطنية .

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أحدث التعليقات

ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
ياسر بوعلي
انا اشجع الفار العظيم ياسر أبو علي
راقد النايم
شرف لك ي رابح صقر انك تشبة لي براد بيت
ابو وليد
بعد ما خنق لاعبهم امام الكميرات وعلى الهواء مباشره ودعس على كرامتهم هنا علق الجرس في رقبه ابو خرقه واذا قالت الخرقه اي شي زياده بيحط البوت في مكان ثاني قد يعجب ابو خرقه ولا انصاره
ابو وليد
بس بطولة الخرقه اللي اخذها فريق ابو خرقه -- هذي هي المستحيله -- حق حصري للفقر

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