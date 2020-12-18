"هازارد" يضع زيدان في حيرة قبل مواجهة إيبار

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، عن وضع نجم ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، في حيرة قبل مباراة إيبار، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
وذكرت التقارير أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح الميرنجي، وضع زيدان في حيرة، من خلال الدفع به في المباراة المقبلة، أما عدم المخاطرة بذلك.
وكان البليجيكي قد غاب عن مباريات الفريق، منذ إصابته في الدقائق الأولى أمام الافيس التي أقميت في 28 نوفمبر، حيث شعر الجناح بعدم الراحة، ليتخلف بعدها عن كل مباريات الفريق.
أضافت التقارير أن المدير الفني، عقد جلسة خاصة مع البلجيكي، واتفق معه حول عدد الدقائق التي سيحصل عليها البلجيكي على أرض الملعب، حيث لا ينوي المخاطرة به، ولن يدفع به ألا بعد يتعافى بنسبة 100%.
وأكدت التقارير أن الأطباء كذلك حذروا الفرنسي، من الدفع باللاعب، لذلك تحدث زيدان مع هازارد، حيث أكد له أنه لا ينوي الاعتماد عليه، الإ في حالة التعافي النهائي.