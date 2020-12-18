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"هازارد" يضع زيدان في حيرة قبل مواجهة إيبار

Time منذ 38 دقيقة
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"هازارد" يضع زيدان في حيرة قبل مواجهة إيبار

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، عن وضع نجم ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، في حيرة قبل مباراة إيبار، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وذكرت التقارير أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح الميرنجي، وضع زيدان في حيرة، من خلال الدفع به في المباراة المقبلة، أما عدم المخاطرة بذلك.

وكان البليجيكي قد غاب عن مباريات الفريق، منذ إصابته في الدقائق الأولى أمام الافيس التي أقميت في 28 نوفمبر، حيث شعر الجناح بعدم الراحة، ليتخلف بعدها عن كل مباريات الفريق.

أضافت التقارير أن المدير الفني، عقد جلسة خاصة مع البلجيكي، واتفق معه حول عدد الدقائق التي سيحصل عليها البلجيكي على أرض الملعب، حيث لا ينوي المخاطرة به، ولن يدفع به ألا بعد يتعافى بنسبة 100%.

وأكدت التقارير أن الأطباء كذلك حذروا الفرنسي، من الدفع باللاعب، لذلك تحدث زيدان مع هازارد، حيث أكد له أنه لا ينوي الاعتماد عليه، الإ في حالة التعافي النهائي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انفصع قلب الفلفول ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال تعالى : (( وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) )) سورة البقره .. ... القول في تأويل قوله تعالى : وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه: ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) ، وليست اليهود ، يا محمد ، ولا النصارى براضية عنك أبدا ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية ، والنصرانية ضد اليهودية ، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة ، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك ، إلا أن تكون يهوديا نصرانيا ، وذلك مما لا يكون منك أبدا ، لأنك شخص واحد ، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل ، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل ، فالزم هدى الله الذي لجمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل . ( تفسير الطبري ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الثور يشيل الاسد ويمحط به .. وضاعت هيبة الاسدِ ..

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