جوائز "ذا بيست" تكشف مستقبل ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
تفوق الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بعد فوزه بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2020، على الثنائي الأسطوري "البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي".
كشفت تقارير إنجليزية، عن اختيارات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي حال ثالثًا في "ذا بيست"، هذا العام، والتي أثارت جدلًا واسعًا وشكوكًا حول مستقبله مع برشلونة الإسباني.
وأضافت التقارير أن اختيارات أسطورة كاتلونيا، ضمت اثنين من نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث صوت للنجم البرازيلي نيمار في المرتبة الأولى، ووضع مهاجم الديوك كيليان مبابي، في المرتبة الثانية، بينما كان البولندي هو اختياره الثالث.
وجاءت اختيارات ميسي، بالتزامن مع التقارير السابقة، التي أشارت إلى محاولات من النادي الفرنسي لضم ميسي، بعد أن أصبحت العلاقة شديدة التوتر بينه وإدارة برشلونة.