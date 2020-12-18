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جوائز "ذا بيست" تكشف مستقبل ميسي مع برشلونة

Time منذ ساعة
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جوائز "ذا بيست" تكشف مستقبل ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
تفوق الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بعد فوزه بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2020، على الثنائي الأسطوري "البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي".

كشفت تقارير إنجليزية، عن اختيارات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي حال ثالثًا في "ذا بيست"، هذا العام، والتي أثارت جدلًا واسعًا وشكوكًا حول مستقبله مع برشلونة الإسباني.

وأضافت التقارير أن اختيارات أسطورة كاتلونيا، ضمت اثنين من نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث صوت للنجم البرازيلي نيمار في المرتبة الأولى، ووضع مهاجم الديوك كيليان مبابي، في المرتبة الثانية، بينما كان البولندي هو اختياره الثالث.

وجاءت اختيارات ميسي، بالتزامن مع التقارير السابقة، التي أشارت إلى محاولات من النادي الفرنسي لضم ميسي، بعد أن أصبحت العلاقة شديدة التوتر بينه وإدارة برشلونة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انفصع قلب الفلفول ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال تعالى : (( وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) )) سورة البقره .. ... القول في تأويل قوله تعالى : وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه: ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) ، وليست اليهود ، يا محمد ، ولا النصارى براضية عنك أبدا ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية ، والنصرانية ضد اليهودية ، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة ، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك ، إلا أن تكون يهوديا نصرانيا ، وذلك مما لا يكون منك أبدا ، لأنك شخص واحد ، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل ، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل ، فالزم هدى الله الذي لجمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل . ( تفسير الطبري ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
الثور يشيل الاسد ويمحط به .. وضاعت هيبة الاسدِ ..

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