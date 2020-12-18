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90 ألف ريال غرامة وتعويض على شركة استخدمت مصنف مرئي دون إذن

Time منذ 11 دقيقة
Views 1300
90 ألف ريال غرامة وتعويض على شركة استخدمت مصنف مرئي دون إذن

الرياض (صدى):
قررت هيئة الملكية الفكرية إلزام شركة بدفع 90 ألف ريال غرامة وتعويض لإعتدائها على مصنف مرئي لشخص .

وقالت " الملكية الفكرية " تحت عنوان " قصة انتهاك " أن شركة قامت بإنتهاك مصنف مرئي لفرد ووضعته في إعلان تليفزيوني دون الحصول على إذن منه .

وأضافت أنه تم إلزامها بدفع 30 ألف ريال تعويض ، و60 ألف ريال غرامة ، مع إلزام الشركة بإزالة المصنف المرئي محل الدعوى .

وأكدت " الملكية الفكرية " أن الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحمي حقوق الملكية الفكرية .

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أحدث التعليقات

هات و خد
كبار المسؤولين و الوزراء كل يوم يكذبون علي الشعب ويسمونها دبلوماسية .
خالد
اللهم لك الحمد ولك الشكر ....
خالد
اللي يغثن ان قرقاش ايراني مجنس .. وزوجته ايرانيه رفضت الجنسيه الاماراتيه ورفضت تتعلم او تتكلم اللغة العربيه .
مايباخ
اعتقد هذي وظائف مضيفات جويه عشان يمديها تتعامل مع ارتفاع ادراج الطائرة من الداخل ودولايب المطبخ ، الخ ... بناتنا اولى بهذه الوظائف
أبوخالد-أبها.
هذا اولها.. الله يستر من الجاي.

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