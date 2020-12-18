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“فايزر” تعلق على دخول امرأة إلى المستشفى بعد حقنها باللقاح

Time منذ 51 دقيقة
Views 2019
“فايزر” تعلق على دخول امرأة إلى المستشفى بعد حقنها باللقاح

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير أمريكية عن تعرض امرأة تعمل في المجال الطبي لردة فعل تحسسية قوية بعد حقنها بلقاح من شركتي “بيونتيك” و”فايزر”.

وذكرت التقارير أن حالة المرأة الصحية تُقيم الآن على أنها مستقرة، ومن غير المعروف ما إذا كانت المرأة تعاني من حساسية تجاه الأدوية.

في حين قالت شركة الأدوية “فايزر” أنها ستجري تحقيقًا دقيقًا في حادثة تعرض لها عنصر طبي، أدخل إلى المستشفى في ولاية ألاسكا الأمريكية بعد تطعيمه ضد فيروس كورونا.

وأضافت: “سنتابع بدقة جميع الأنباء بشأن أعراض الحساسية الخطيرة التي تظهر بعد التطعيم، وعند الضرورة، تحديث الصياغة على التعليمات”.

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أحدث التعليقات

هات و خد
كبار المسؤولين و الوزراء كل يوم يكذبون علي الشعب ويسمونها دبلوماسية .
خالد
اللهم لك الحمد ولك الشكر ....
خالد
اللي يغثن ان قرقاش ايراني مجنس .. وزوجته ايرانيه رفضت الجنسيه الاماراتيه ورفضت تتعلم او تتكلم اللغة العربيه .
مايباخ
اعتقد هذي وظائف مضيفات جويه عشان يمديها تتعامل مع ارتفاع ادراج الطائرة من الداخل ودولايب المطبخ ، الخ ... بناتنا اولى بهذه الوظائف
أبوخالد-أبها.
هذا اولها.. الله يستر من الجاي.

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