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بالفيديو.. قصر الأميرة نورة بالرياض مقر لاستقبال ضيفات "الملك عبدالعزيز"

Time منذ ساعة
Views 1810
بالفيديو.. قصر الأميرة نورة بالرياض مقر لاستقبال ضيفات "الملك عبدالعزيز"

الرياض (صدى):
أمر الملك عبدالعزيز، ببناء قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود، بالرياض،، تقديرًا لمكانتها الأسرية والوطنية حيث جمع بين العمارة الحديثة وخدمة المسافرين والمحتاجين، وقد أمر ببنائه الملك عبدالعزيز.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز عبر" تويتر "فيديو لقصر الأميرة نورة، ذكرت فيه أن القصر يقع في حي الشمسية بالرياض التاريخية.

وقال الباحث محمد الحوطي، إن القصر كان يحيط به النخيل والمزارع، وتم بناؤه على يد شيخ البنائين آنذاك «حمد بن قباع».

وأضاف أن الملك المؤسس كان يعتمد على أخته نورة في استقبال ضيفات البلاد؛ حيث كان يرسلهن إلى قصرها للضيافة، وكان عددا من ضيفات الأميرة نورة دخلن الإسلام على يديها، وأرسلتهن إلى مكة للحج على نفقتها.

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أحدث التعليقات

هات و خد
كبار المسؤولين و الوزراء كل يوم يكذبون علي الشعب ويسمونها دبلوماسية .
خالد
اللهم لك الحمد ولك الشكر ....
خالد
اللي يغثن ان قرقاش ايراني مجنس .. وزوجته ايرانيه رفضت الجنسيه الاماراتيه ورفضت تتعلم او تتكلم اللغة العربيه .
مايباخ
اعتقد هذي وظائف مضيفات جويه عشان يمديها تتعامل مع ارتفاع ادراج الطائرة من الداخل ودولايب المطبخ ، الخ ... بناتنا اولى بهذه الوظائف
أبوخالد-أبها.
هذا اولها.. الله يستر من الجاي.

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