"قرقاش": سيكون حكم التاريخ عسير وبالغ القسوة ولا توجد وصفة سحرية !

أبو ظبي (صدى):
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على مرور الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربي .
وقال " قرقاش " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموي تختلف عن التقييم الغربي ، مشيراً إلى أن الحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع هذه وغياب المشروع التنموي هو ما ارتسم في ذاكرتنا العربية.
وأضاف "قرقاش" : كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته وسرعان ما انكشف غول الآيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي. وبانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية .
وتابع : ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع ،وسيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب واخفاقاته على أرض الواقع للشعوب .
وأضاف : وسيكون حكم التاريخ عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية.
واختتم "قرقاش " ،قائلاً : في المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول، وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج. والعبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها.