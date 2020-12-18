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عدد من القادة الأوروبيين في الحجر الصحي بعد مخالطتهم "ماكرون"

Time منذ 57 دقيقة
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عدد من القادة الأوروبيين في الحجر الصحي بعد مخالطتهم "ماكرون"

وكالات (صدى):
خضع عدد من القادة الأوروبيين وكبار المسؤولين للحجر الصحي، بعد أن تأكدت إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن مجلس الوزراء البرتغالي وضع رئيس الحكومة أنطونيو كوستا في "العزل" بعد محادثاته الأربعاء مع ماكرون في القمة الأوروبية.

ودخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في عزل صحي، بعدما كان قد تناول الغداء مع الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الماضي.

وخضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للعزل الذاتي بعد لقائه ماكرون الاثنين، ذلك بدافع الاحتياط، كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا.

وكشف مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل أنها خضعت لفحص "كورونا" بعد أيام من القمة وجاءت نتيجة الاختبار سلبية.

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أحدث التعليقات

عبيد
يجب ان يكون سجنهم على حسابهم ٢٠٠٠ ريال في الشهر سكن واكل وشرب و٥٠٠ ريال لغسيل ملابسهم و ١٠٠٠ ريال بدل علاج يدفعها غصب هذة المبالغ يتحمله المجرم مع كفيله او سفارتك بلاده مافيه شي بالمجان عدوهم تعزير ماتاكد لو طبق هذا النظام بانه لايوجد احد يفكر بالسجن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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