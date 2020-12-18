عدد من القادة الأوروبيين في الحجر الصحي بعد مخالطتهم "ماكرون"

وكالات (صدى):
خضع عدد من القادة الأوروبيين وكبار المسؤولين للحجر الصحي، بعد أن تأكدت إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن مجلس الوزراء البرتغالي وضع رئيس الحكومة أنطونيو كوستا في "العزل" بعد محادثاته الأربعاء مع ماكرون في القمة الأوروبية.
ودخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في عزل صحي، بعدما كان قد تناول الغداء مع الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الماضي.
وخضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للعزل الذاتي بعد لقائه ماكرون الاثنين، ذلك بدافع الاحتياط، كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا.
وكشف مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل أنها خضعت لفحص "كورونا" بعد أيام من القمة وجاءت نتيجة الاختبار سلبية.