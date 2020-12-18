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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعوتها للخريجين والخريجات للتقدم على شغل (45) وظيفة إدارية بمدينة الرياض.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوظائف، المرتبة الرابعة " كاتب ومساعد إداري (وظيفتان)"، المرتبة الخامسة:" مشغل آلآت مكتبية،سكرتير خاص، فن تبريد وتكييف، فن صيانة آلات، كاتب، مأمور اتصالات، محصل ايرادات، مراقب أمن وسلامة.

والمرتبة السادسة:" باحث إحصاء، باحث إقتصادي مساعد، باحث قانوني مساعد (وظيفتان)، باحث مكتبات مسـاعد، سكرتير، كاتب (وظيفتان)، مأمور علاقات عامة، محاسب مساعد، مدقق طلبات (وظيفتان)، مدقق مشتريات.

والمرتبة السابعة: "مهندس صناعي مساعد، فني صيانة الآت، ميكانيكي معدات"، والمرتبة الثامنة:"سكرتير سري، مترجم لغة إنجليزية، محاسب، مساعد إداري، مهندس كهربائي.

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أحدث التعليقات

عبيد
يجب ان يكون سجنهم على حسابهم ٢٠٠٠ ريال في الشهر سكن واكل وشرب و٥٠٠ ريال لغسيل ملابسهم و ١٠٠٠ ريال بدل علاج يدفعها غصب هذة المبالغ يتحمله المجرم مع كفيله او سفارتك بلاده مافيه شي بالمجان عدوهم تعزير ماتاكد لو طبق هذا النظام بانه لايوجد احد يفكر بالسجن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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