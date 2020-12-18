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بالفيديو.. طبيب مختص يروي تجربته في الحصول على اللقاح و مدى تأثيره عليه

Time منذ ساعة
Views 2173
بالفيديو.. طبيب مختص يروي تجربته في الحصول على اللقاح و مدى تأثيره عليه

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد المعمري أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية تجربته في الحصول على اللقاح والخطوات التي مر بها .

وأكد " المعمري " في برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " ، أنه بدأ بالتسجيل على رابط بتطبيق " صحتي " وفي نفس اليوم جاءه اتصال لتأكيد البيانات ثم تم تحديد موعد في اليوم التالي .

وأضاف أنه وجد كل التنظيم من الشباب والشابات المهنيين وانتظر ربع ساعة فقط ثم تلقى اللقاح ، بعد التأكد من عدم وجود حرارة أو حساسية من البيض .

وأضاف "المعمري " أنه لم يشعر بأي أعراض وعاد لمنزله بشكل طبيعي ، مؤكداً أنه لم يشعر بأي عرض مقلق .

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أحدث التعليقات

عبيد
يجب ان يكون سجنهم على حسابهم ٢٠٠٠ ريال في الشهر سكن واكل وشرب و٥٠٠ ريال لغسيل ملابسهم و ١٠٠٠ ريال بدل علاج يدفعها غصب هذة المبالغ يتحمله المجرم مع كفيله او سفارتك بلاده مافيه شي بالمجان عدوهم تعزير ماتاكد لو طبق هذا النظام بانه لايوجد احد يفكر بالسجن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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