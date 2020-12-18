بالفيديو.. طبيب مختص يروي تجربته في الحصول على اللقاح و مدى تأثيره عليه

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد المعمري أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية تجربته في الحصول على اللقاح والخطوات التي مر بها .
وأكد " المعمري " في برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " ، أنه بدأ بالتسجيل على رابط بتطبيق " صحتي " وفي نفس اليوم جاءه اتصال لتأكيد البيانات ثم تم تحديد موعد في اليوم التالي .
وأضاف أنه وجد كل التنظيم من الشباب والشابات المهنيين وانتظر ربع ساعة فقط ثم تلقى اللقاح ، بعد التأكد من عدم وجود حرارة أو حساسية من البيض .
وأضاف "المعمري " أنه لم يشعر بأي أعراض وعاد لمنزله بشكل طبيعي ، مؤكداً أنه لم يشعر بأي عرض مقلق .