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"الخطوط السعودية" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

Time منذ ساعتين
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"الخطوط السعودية" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة للنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى ، للعمل بالخدمة الجوية ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الشروط :

- أن تكون المتقدمة من المواطنين .

- المؤهلات " ثانوية عامة ، دبلوم ، بكالوريوس "

- درجة 72 في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس ستيب .

- لا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن 30 عام بالتقويم الهجري .

- الحد الأدني للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد .

ويجب على المرشحين المتقدمين بأوراقه استكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم جود رسوم أمنية أو مخالفات في أبشر .

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أحدث التعليقات

عبيد
يجب ان يكون سجنهم على حسابهم ٢٠٠٠ ريال في الشهر سكن واكل وشرب و٥٠٠ ريال لغسيل ملابسهم و ١٠٠٠ ريال بدل علاج يدفعها غصب هذة المبالغ يتحمله المجرم مع كفيله او سفارتك بلاده مافيه شي بالمجان عدوهم تعزير ماتاكد لو طبق هذا النظام بانه لايوجد احد يفكر بالسجن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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