"الخطوط السعودية" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة للنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى ، للعمل بالخدمة الجوية ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الشروط :
- أن تكون المتقدمة من المواطنين .
- المؤهلات " ثانوية عامة ، دبلوم ، بكالوريوس "
- درجة 72 في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس ستيب .
- لا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن 30 عام بالتقويم الهجري .
- الحد الأدني للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد .
ويجب على المرشحين المتقدمين بأوراقه استكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم جود رسوم أمنية أو مخالفات في أبشر .