"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الخبر وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي اللغة والكلام "التخاطب " : أن يكون المتقدم من المواطنين ، بكالوريوس في عيوب اللغة والكلام ، تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ، لا يشترط الخبرة .
2- أخصائي علاج وظيفي : أن يكون المتقدم من المواطنين ، بكالوريوس في العلاج الوظيفي ، لا يشترط الخبرة ، تصنيف من هيئة التخصصات الصحية .
وأكدت أن التقديم متاح من تاريخ امس الخميس 17/ 12/ 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي :هنا