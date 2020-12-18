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"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1553
"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الخبر وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي اللغة والكلام "التخاطب " : أن يكون المتقدم من المواطنين ، بكالوريوس في عيوب اللغة والكلام ، تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ، لا يشترط الخبرة .

2- أخصائي علاج وظيفي : أن يكون المتقدم من المواطنين ، بكالوريوس في العلاج الوظيفي ، لا يشترط الخبرة ، تصنيف من هيئة التخصصات الصحية .

وأكدت أن التقديم متاح من تاريخ امس الخميس 17/ 12/ 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي :هنا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي تعتبرها غلطه من الشرطه وخصوصا انهم لا يحترمون حقوق السود
ابو عمار
هههههههههههههههههه ما لقو غيرك يشارك في المسابقه والكذابه تقول انك مزه والا موزه ... انت وين والمزز وين
ابو عمار
يبدو انه مستعجل وفحولته مرتفعه لدرجة اغتصابها في الشارع
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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