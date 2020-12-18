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صورة قديمة من حي لبدة في حائل
منذ ساعة
642
(صدى):
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أحدث التعليقات
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي تعتبرها غلطه من الشرطه وخصوصا انهم لا يحترمون حقوق السود
ابو عمار
هههههههههههههههههه ما لقو غيرك يشارك في المسابقه والكذابه تقول انك مزه والا موزه ... انت وين والمزز وين
ابو عمار
يبدو انه مستعجل وفحولته مرتفعه لدرجة اغتصابها في الشارع
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
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