وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل)، مشرف خدمة العملاء (الدمام)، فني ثالث/ المرافق والصيانة (الدمام)، محلل ثانٍ الأمن (الجبيل)، أخصائي أول حلول الأعمال التجارية (الجبيل)، محلل أول الأمن (الرياض).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي: هنا