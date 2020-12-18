الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

Time منذ ساعة
Views 1532
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل)، مشرف خدمة العملاء (الدمام)، فني ثالث/ المرافق والصيانة (الدمام)، محلل ثانٍ الأمن (الجبيل)، أخصائي أول حلول الأعمال التجارية (الجبيل)، محلل أول الأمن (الرياض).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي تعتبرها غلطه من الشرطه وخصوصا انهم لا يحترمون حقوق السود
ابو عمار
هههههههههههههههههه ما لقو غيرك يشارك في المسابقه والكذابه تقول انك مزه والا موزه ... انت وين والمزز وين
ابو عمار
يبدو انه مستعجل وفحولته مرتفعه لدرجة اغتصابها في الشارع
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

"الخطوط السعودية" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة
"الخطوط السعودية" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة
Time منذ 29 ثانية Views 1005
بذور الحلبة تعالج قشرة الشعر
بذور الحلبة تعالج قشرة الشعر
Time منذ 7 دقائق Views 1145
عجوز تقتل ابنها طعنًا بالسكين
عجوز تقتل ابنها طعنًا بالسكين
Time منذ 26 دقيقة Views 315
ضبط 3057 مركبة مخالفة تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضبط 3057 مركبة مخالفة تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
Time منذ 38 دقيقة Views 1410
إصابة " محمد منير" بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى
إصابة " محمد منير" بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى
Time منذ 45 دقيقة Views 252
بالصورة.. "النمر" يكشف تأثير التدخين على مريض أجرى له عملية جراحية
بالصورة.. "النمر" يكشف تأثير التدخين على مريض أجرى له عملية جراحية
Time منذ 50 دقيقة Views 1467
شاب يغتصب فتيات في الشارع تحت تهديد السلاح
شاب يغتصب فتيات في الشارع تحت تهديد السلاح
Time منذ 50 دقيقة Views 596
"التجارة " تشهِر بشركة تبيع "سلايم " في حائل
"التجارة " تشهِر بشركة تبيع "سلايم " في حائل
Time منذ 59 دقيقة Views 1656
"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة
"تطوير التعليم القابضة" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1549
بالفيديو.. سمية الخشاب تؤدي رقصة هندية غريبة
بالفيديو.. سمية الخشاب تؤدي رقصة هندية غريبة
Time منذ ساعة Views 711